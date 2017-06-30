Страсти по Смолову. Где окажется Фёдор?

У «Спартака» стабильный интерес, «Зенит» готов платить золотом, а «Краснодар» не желает расставаться со Смоловым. «Соккер.ру» - о возможных поворотах карьеры Федора.

Похоже, в российском футболе началась трансферная сага длиной в целое лето: Федор Смолов подчеркивает, что уважает контракт с «Краснодаром», но при этом дает понять, что задумывается о смене обстановки. Какие есть варианты у форварда сборной России?

Остаться в «Краснодаре»

За! В первую очередь, «за» сам «Краснодар». Да, «быки» могут выручить хорошие деньги за лидера своих атак, но они точно потеряют в качестве исполнения. Команда Игоря Шалимова даже со Смоловым в составе заскочила на последнюю подножку поезда, уходящего в Лигу Европы, а где окажется «Краснодар» без Федора и его голов? Еще один момент – давление лимита на краснодарцев, которое возрастет в случае ухода российского нападающего, ведь на замену придется искать, скорее всего, легионера. Но осталась ли у самого Смолова мотивация пойти на третий круг с «быками»? Разве что Федор будет действовать по принципу «не искать добро от добра»: в Краснодаре он дважды стал лучшим бомбардиром РФПЛ и основательно отдалился от печальных безголевых страниц старта своей карьеры. А еще у него контакт до 2019 года, что на данный момент является самым внятным стимулом для профессионала.

Против! Смолов дал «Краснодару» максимум и взял от него все, что было можно, уперся в потолок. Федор хочет играть в сильном европейском клубе, а для этого нужно основательно раскрутиться: бороться за трофеи, выступать в Лиге чемпионов, проявлять себя на крупных турнирах в составе сборной. Последнее зависит только от Смолова, а вот на клубном уровне напрашивается смена обстановки, ведь «Краснодар» снова в Лиге Европе, «горожане» стабильно входят в число сильнейших команд России, но который год топчутся в зоне ЛЕ и не делают шаг в направлении «золота» РФПЛ или путевки в ЛЧ. Федор дважды стал лучшим снайпером чемпионата России, какая у него мотивация на третий сезон в «Краснодаре»? Не заметно, чтобы клуб готовился к штурму новых высот. «Краснодар» - четкая, грамотная и уютная команда неторопливого клуба, у которого все хорошо и много хорошего еще впереди, но век футболиста короток, а Смолову уже 27 лет, поэтому ему хочется принять новый большой вызов.

В «Спартак»!

За! Федор два года провел в Краснодаре, до этого сезон выступал в Екатеринбурге за «Урал», а еще раньше ездил в командировки в «Анжи», но он всегда подчеркивает, что его дом в Москве. «Спартак» может вернуть Смолова в столицу и дать возможность сыграть в Лиге чемпионов уже этой осенью – козырей в переговорах с футболистом у «красно-белых» сейчас больше, чем у кого бы то ни было. Да и сам Федор не скрывает своего лояльного отношения к «Спартаку»: рассказывает об увещеваниях Глушакова, на вопрос о трансфере отвечает «пока нет». Смолов мог оказаться в «Спартаке» два года назад, но москвичи тогда не могли определиться с главным тренером, и форвард выбрал во всех отношениях более понятный «Краснодар». Сейчас Федора зовут в чемпионскую команду, чей главный тренер не скрывает своего восхищения игрой «Михаила Смолова», как назвал нападающего Массимо в одном из интервью, хотя сейчас наверняка выучил русское имя потенциальное новичка.

Против! Если бы все было так просто и требовалось достичь договоренностей только с самим Смоловым, то «Спартак» уже подписал бы его, но «Краснодар» не желает:

a) Расставаться со Смоловым;

b) Усиливать другой клуб РФПЛ;

с) Продавать Смолова конкретно в «Спартак».

Отношения между клубами испортились из-за переманивания «Спартаком» юных воспитанников «Краснодара», а Сергей Галицкий весьма щепетильно относится к работе академии, поэтому, будучи человеком честолюбивым и состоятельным, может себе позволить принципиальность и комбинацию «фига», состоящую из трех пальцев. Говорят, у Смолова в контракте прописана минимальная сумма отступных в размере 30 миллионов евро, и чтобы активировать этот пункт, достаточно заручиться согласием футболиста, но речь об огромных деньгах, вряд ли Леонид Федун одобрит такую трату.

В «Зенит»!

За! «Зенит» - тот клуб, который точно будет за чемпионство. В Санкт-Петербург пригласили тренера, побеждавшего в чемпионатах Италии и Англии, «сине-бело-голубые» ведут агрессивную трансферную кампанию, поэтому в плане амбиций по сравнению с «Краснодаром» Смолов точно выиграет. Кроме того, у «Зенита» нет конфликта с нынешним клубом Федора, что позволяет рассчитывать на сговорчивость краснодарцев, если выбор будет стоять между деньгами «Спартака» и «Зенита». Да и в выплату 30-миллионой «клаусулы» питерцами поверить легче, чем в приступ щедрости Федуна.

Против! Впрочем, и минусов хватает у этого сценария. Во-первых, Санкт-Петербург не Москва, где желает оказаться Смолов. Во-вторых, «Зенит» играет в той же самой Лиге Европы, что и «Краснодар». А если проект Манчини не выстрелит в первый же год? Все-таки «сине-бело-голубые» переживают самое масштабное обновление состава за долгое время, потребуется время на притирку и становление команды. Да и зачем «Зениту» еще один форвард? Допустим, Кокорина можно сделать даже частью сделки по переходу Смолова из «Краснодара», но все равно два медведя окажутся в одной берлоге – Смолов и Дзюба. Манчини сможет разместить обоих на поле? Если нет, то это бессмысленно.

В Европу!

За! Собственно, выступления в одной из сильнейших европейских лиг – это цель Смолова, для него отъезд в Бундеслигу, АПЛ или Ла Лигу будет в приоритете, ведь даже трансфер в «Спартак» или «Зенит» футболист наверняка будет позиционировать как еще один промежуточный этап на пути в Старый Свет. Насколько известно, Федор адекватно оценивает свои силы, готов рассмотреть предложения середняков топ-лиг, но…

Против! Но конкретных предложений из Европы у него на данный момент нет. Топ-клубы не готовы сделать ставку на Смолова, его пока не очень хорошо знают за пределами России, середняков смущает ценник, а «Краснодару» не выгодно заниматься благотворительностью и отпускать форварда сильно дешевле, чем могут хоть сейчас заплатить «Зенит» со «Спартаком». Поэтому Федор и рассматривает вариант с переходом в другой российский клуб: удачные выступления за «Краснодар» не взвинтили его акции на европейском рынке, нужна более масштабная раскрутка.

В Китай!

За! Зря смеетесь, у Федора было предложение из Поднебесной, ему обещали платить гораздо больше, чем он сейчас зарабатывает в «Краснодаре». Стоит напомнить, что нынешний контракт с «быками» Смолов подписывал еще до того, как стал дважды лучшим снайпером РФПЛ, поэтому там не выдающиеся цифры. В «Спартаке» и «Зените» он сможет получать гораздо больше, не говоря уже о Китае. Денежную мотивацию никто не отменял.

Против! Впрочем, Смолов всем видом дает понять, что деньги для него не главное. Он уже однажды отказался от космического предложения из Китая через секунду после того, как оно было озвучено, и вряд ли за прошедший год что-то кардинально изменилось в планах Федора. Он мечтает о славе, а Китай – это карьерный тупик с золотыми залежами. Да и китайским клубам теперь сложнее приобретать легионеров, а ограниченные вакансии будут заполняться звездами первой и второй мировой величин, в число которых Смолов пока не входит.

Какой вариант самый вероятный? Пожалуй, только отъезд в Китай, включенный ради протокола, стоит исключить, все остальные исходы реальны. Не исключено даже, что судьба Смолова решится в последние дни или даже часы трансферного окна, ведь «Краснодар» точно не будет спешить. Вдруг может прилететь предложение из Европы, куда Федору и нужно, а «быки» станут более сговорчивыми, чтобы не укреплять конкурентов по РФПЛ. «Зенит» может убедить Смолова, пообещать ему, как минимум, четвертьфинал Лиги чемпионов каждую весну и титулы в РФПЛ вкупе с хорошей зарплатой. «Спартак» тоже не обидит финансово и попытается при помощи футболиста убедить руководство «Краснодара», что Федору пора сменить обстановку. Запасаемся поп-корном и наблюдаем!