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«Зенит» не желает терять Джорджевича и отдаст его в аренду

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Сарсания Константин , Джорджевич Лука
Сегодня, 16:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича сегодня сообщил о намерении игрока покинуть петербургский коллектив. Однако спортивный директор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания отмечает, что клуб не желает расставаться с футболистом

«Мы встречались с агентом Луки и с ним самим. Он очень талантливый игрок, но, к сожалению, не могу гарантировать ему практику. Он находится в очень хорошем возрасте, является хорошим футболистом, нравится Роберто Манчини. Но сегодня мы говорим о том, чтобы отдать его в аренду, не хотим его продавать и терять, хотим, чтобы он вернулся к нам боевой единицей, которая могла бы играть постоянно.

Ему нужна постоянная практика, поэтому мы должны быть уверены в клубе, который его возьмет, в том, что он будет получать там игровое время. Варианты есть как в России, так и за границей, будем их рассматривать совместно с ним и его агентом».

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