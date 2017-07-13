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В Петербурге задержан проектировщик «Крестовского»

Соккер.Ру // Россия: события
Сегодня, 19:26 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В Петербурге задержан технический директор конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски. Арест произошел сегодня в первой половине дня, задержание проводили сотрудники Интерпола.

В полиции считают, что именно Поморски был заочно заключен под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографических материалов.

Поморски является гражданином Польши. Расследование в отношении него ведут правоохранительные органы города Лодзь. По их версии, с 2005-го по 2009 год обвиняемый, находясь в Петербурге, распространял записи порносодержания с участием малолетних и животных.

Поморски был объявлен в розыск по линии Интерпола. С запросом о выдаче бизнесмена в Генпрокуратуру России обратилось Министерство юстиции Польши.

«ВиПС» является одной из крупнейших компаний-проектировщиков Петербурга, а Поморски – ее ведущим специалистом. Конструкторское бюро осуществляло работы на второй сцене Мариинского театра, а также на стадионе «Санкт-Петербург», где сегодня «Зенит» провел двусторонку.

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