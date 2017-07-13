В Петербурге задержан проектировщик «Крестовского»
В Петербурге задержан технический директор конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски. Арест произошел сегодня в первой половине дня, задержание проводили сотрудники Интерпола.
В полиции считают, что именно Поморски был заочно заключен под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографических материалов.
Поморски является гражданином Польши. Расследование в отношении него ведут правоохранительные органы города Лодзь. По их версии, с 2005-го по 2009 год обвиняемый, находясь в Петербурге, распространял записи порносодержания с участием малолетних и животных.
Поморски был объявлен в розыск по линии Интерпола. С запросом о выдаче бизнесмена в Генпрокуратуру России обратилось Министерство юстиции Польши.
«ВиПС» является одной из крупнейших компаний-проектировщиков Петербурга, а Поморски – ее ведущим специалистом. Конструкторское бюро осуществляло работы на второй сцене Мариинского театра, а также на стадионе «Санкт-Петербург», где сегодня «Зенит» провел двусторонку.
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То Молло, то Передас, то теперь вот этот.
Поморски.
То Молло, то Передас, то теперь вот этот.
Поморски.
А Де Зуев ещё древнее.
Обожглись на молоке и теперь даже на воду дуем.
не берете..а как же любимый игрок Эмери де зеув?
Передасов к себе не берём.
Может у него от этого и комплекс с детства: чужие фамилии коверкать???
фамилию коверкать не надо,Молло уйдёт скоро,возможно к вам даже
То Молло, то Передас, то теперь вот этот.
Поморски.
Поморски,Грозовский...
Не всё так гладко в датском королевстве)