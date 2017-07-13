Мутко поблагодарил Кержакова за спортивную карьеру

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков вошел в историю российского футбола.

«Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры», - сказал Мутко.

Напомним, что сегодня, 13 июля, Кержаков объявил о завершении карьеры.