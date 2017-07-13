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Мутко поблагодарил Кержакова за спортивную карьеру

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Мутко Виталий , Кержаков Александр
Сегодня, 17:00 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков вошел в историю российского футбола.

«Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры», - сказал Мутко.

Напомним, что сегодня, 13 июля, Кержаков объявил о завершении карьеры.

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