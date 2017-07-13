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Булыкин: «Кержаков находится в отличной форме. Он еще мог поиграть в футбол»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Булыкин Дмитрий, Кержаков Александр
Сегодня, 16:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Александр Кержаков сегодня закончил игровую карьеру и занял пост координатора команд академии «Зенита». Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Александр рано ушел из футбола:

«Кержаков еще мог поиграть в футбол, он находится в отличной физической форме. Но если он решил попробовать себя в новой роли, то стоит пожелать ему только удачи.

У нас много хороших форвардов, но не хватает той стабильности и агрессивности, которая есть у Кержакова. Не думаю, что в ближайшее время кто-то сможет побить его рекорды в России. Но большой плюс, что такие сильные личности остаются работать в родном клубе. Саша знает футбол от А до Я, он несомненно поможет „Зениту“».

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