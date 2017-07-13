Кучук выступил с обращением к болельщикам «Ростова»

Новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук обратился к болельщикам нашей команды:

«Уважаемые болельщики, для меня большая честь, радость и вызов возглавить такую команду, как „Ростов“. О традициях донского футбола знают во всех странах бывшего СССР, и я не исключение. Слышал о том, что болельщики „Ростова“ очень любят свою команду, но для меня стало приятным сюрпризом, когда на первую тренировку после сборов пришло много людей, которые искренне желали ребятам и тренерам успехов в грядущем сезоне.

Верю, что весь будущий сезон вы будете рядом с командой. Искренне надеюсь на вашу поддержку и верю, что только вместе с вами мы сможем добиться многого».