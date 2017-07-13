Рейтинг@Mail.ru

Кучук выступил с обращением к болельщикам «Ростова»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Ростов, Кучук Леонид
Сегодня, 16:38 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Роман Мельник

Новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук обратился к болельщикам нашей команды:

«Уважаемые болельщики, для меня большая честь, радость и вызов возглавить такую команду, как „Ростов“. О традициях донского футбола знают во всех странах бывшего СССР, и я не исключение. Слышал о том, что болельщики „Ростова“ очень любят свою команду, но для меня стало приятным сюрпризом, когда на первую тренировку  после сборов пришло много людей, которые искренне желали ребятам и тренерам успехов в грядущем сезоне.

Верю, что весь будущий сезон вы будете рядом с командой. Искренне надеюсь на вашу поддержку и верю, что только вместе с вами мы сможем добиться многого».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:47
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 16:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:44
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:12 Орлов: «Кержаков мог еще спокойно играть, но не в „Зените“» 12
17:00 Мутко поблагодарил Кержакова за спортивную карьеру 5
16:56 Булыкин: «Кержаков находится в отличной форме. Он еще мог поиграть в футбол» 1
16:34 «Зенит» не желает терять Джорджевича и отдаст его в аренду 4
16:27 Егор Титов — о лимите: «Конкуренция должна быть здоровая, а не искусственная!» 11
16:19 Мостовой: «„Локомотиву“ по силам выиграть Суперкубок» 18
15:57 Терехин: «Погребняк не хочет терять в зарплате, вот и не уходит из „Динамо“» 25
14:00 «Ахмат»: «У Роналдиньо в Грозном будет очень насыщенная программа» 12
13:30 Агент: «Джорджевич хочет играть в старте „Зенита“, но не может. Поэтому мы уходим» 23
13:13 Слухи Слуцкий хотел видеть в «Халл Сити» защитника киевского «Динамо» 20
все материалы по этой теме
Турниры