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Кучук выступил с обращением к болельщикам «Ростова»
Сегодня, 16:38 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Роман Мельник
Новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук обратился к болельщикам нашей команды:
«Уважаемые болельщики, для меня большая честь, радость и вызов возглавить такую команду, как „Ростов“. О традициях донского футбола знают во всех странах бывшего СССР, и я не исключение. Слышал о том, что болельщики „Ростова“ очень любят свою команду, но для меня стало приятным сюрпризом, когда на первую тренировку после сборов пришло много людей, которые искренне желали ребятам и тренерам успехов в грядущем сезоне.
Верю, что весь будущий сезон вы будете рядом с командой. Искренне надеюсь на вашу поддержку и верю, что только вместе с вами мы сможем добиться многого».
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