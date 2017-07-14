Ари: «Хотелось бы сыграть за Россию на ЧМ-2018»

Бразильский форвард «Локомотива» Ари подтвердил заявление своего агента о том, что Ари хотелось бы сыграть на чемпионате мира-2018 за сборную России:

«Я провёл много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале.

Ни в спортивном, ни в бытовом плане никогда не испытывал никаких притеснений по расовому признаку. Я чувствую себя своим в России и могу сказать, что тут очень гостеприимные люди. К слову, мои партнёры по команде также никогда не сталкивались с расизмом в вашей стране. Думаю, это выдуманная проблема.

Мог бы ли я остаться жить здесь после завершения карьеры? Конечно, я думал об этом и не исключаю этот вариант. Мне и моей семье хорошо тут, мы чувствуем себя очень комфортно. Единственное, что мне не нравится в Москве, – пробки. Если бы не они, всё было бы просто идеально!»