Рейтинг@Mail.ru

Ари: «Хотелось бы сыграть за Россию на ЧМ-2018»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: легионеры, Россия, Локомотив М, Ари Феррейра
Сегодня, 01:22 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Бразильский форвард «Локомотива» Ари подтвердил заявление своего агента о том, что Ари хотелось бы сыграть на чемпионате мира-2018 за сборную России:

«Я провёл много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале.

Ни в спортивном, ни в бытовом плане никогда не испытывал никаких притеснений по расовому признаку. Я чувствую себя своим в России и могу сказать, что тут очень гостеприимные люди. К слову, мои партнёры по команде также никогда не сталкивались с расизмом в вашей стране. Думаю, это выдуманная проблема.

Мог бы ли я остаться жить здесь после завершения карьеры? Конечно, я думал об этом и не исключаю этот вариант. Мне и моей семье хорошо тут, мы чувствуем себя очень комфортно. Единственное, что мне не нравится в Москве, – пробки. Если бы не они, всё было бы просто идеально!»

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:55 Вернблум: «Получу 100-ю желтую карточку и устрою огромное празднование» 28
06:19 Видео Промес: «Роналдиньо был главным источником моего вдохновения» 12
11 июля 2017
17:01 Видео Дриусси прибыл в расположение «Зенита» 29
12:17 Паредес: «Куда меня Манчини поставит, там и буду играть» 54
08:38 Фото Дриусси прилетел в Санкт-Петербург 77
10 июля 2017
11:23 Витиньо: «Разве я имел право подвести Ганчаренко, который так в меня верит?» 44
09 июля 2017
Вадим Багров
Почему «Зенит» не решает центральную проблему?
«Соккер.ру» не удивлен, что Манчини переставил Гарсию в защиту. Грубый опорник Хави не залатал одну из системных дыр «Зенита», но сработают ли перестановки?
Комментариев: 9
11:01 Гарсия: «Меня считают одним из самых грубых игроков РФПЛ? Меня это не беспокоит» 35
09:35 Хави Гарсия: «Не могу сказать ничего плохого про Луческу» 17
08 июля 2017
12:55 Мельгарехо: «„Зенит“ и ЦСКА точно поборются со „Спартаком“ за „золото“» 106
все материалы по этой теме
Турниры