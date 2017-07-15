Фарфан: «Заслужил ли удаление Адриано? Не знаю, ошибиться может любой арбитр»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал поражение от «Спартака» в матче за Суперкубок России (1:2):

«Было очень тяжело, мы до последней минуты сражались, надеялись победить. Заслужил ли Луис Адриано удаление? Не знаю, ошибиться может любой арбитр.

Насколько команда готова к сезону? Мы показали, что готовы отыграть в высоком ритме все 90 минут и даже больше. Тем более вы видели, какой непростой была встреча. Мы выдержали темп соперника. Мы смогли забить, создали несколько хороших моментов. Увы, „Спартак“ первым открыл счёт и намного облегчил себе задачу».