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Фарфан: «Заслужил ли удаление Адриано? Не знаю, ошибиться может любой арбитр»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: легионеры, Фарфан Джефферсон, Адриано Луис
Сегодня, 06:00 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал поражение от «Спартака» в матче за Суперкубок России (1:2):

«Было очень тяжело, мы до последней минуты сражались, надеялись победить. Заслужил ли Луис Адриано удаление? Не знаю, ошибиться может любой арбитр.

Насколько команда готова к сезону? Мы показали, что готовы отыграть в высоком ритме все 90 минут и даже больше. Тем более вы видели, какой непростой была встреча. Мы выдержали темп соперника. Мы смогли забить, создали несколько хороших моментов. Увы, „Спартак“ первым открыл счёт и намного облегчил себе задачу».

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