Бальдзаретти помогает Раньери в «Нанте»

Бывший защитник сборной Италии Федерико Бальдзаретти стал консультантом главного тренера «Нанта» Клаудио Раньери. Во французском клубе отмечают, что он не входит в штат, однако постоянно работает с Раньери, помогая ему в роли скаута.

Напомним, что 35-летний Бальдзаретти вынужден был завершить карьеру игрока в 2015 году из-за травмы паха.