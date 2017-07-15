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Бальдзаретти помогает Раньери в «Нанте»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: тренеры, Нант, Раньери Клаудио , Бальдзаретти Федерико
Сегодня, 18:55 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Бывший защитник сборной Италии Федерико Бальдзаретти стал консультантом главного тренера «Нанта» Клаудио Раньери. Во французском клубе отмечают, что он не входит в штат, однако постоянно работает с Раньери, помогая ему в роли скаута.

Напомним, что 35-летний Бальдзаретти вынужден был завершить карьеру игрока в 2015 году из-за травмы паха.

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