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Луческу: «Я сделал ошибку, когда начал говорить про Мутко. В России лучше молчать»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Зенит, Луческу Мирча , Мутко Виталий
Сегодня, 23:20 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу вспомнил обстоятельства прошлого сезона и отметил, что в некоторых моментах ему лучше было молчать из-за специфики страны, в которой работал румын.

«Я много говорил. Для меня футбол – это полемика. Часто протестовал, у меня возникал кураж. Думал, здесь все как в Италии, Испании и Англии. Мне казалось, для болельщиков очень важно, когда говорят обо всем открыто – на стадион приходит больше людей. Тоже моя ошибка!

В России лучше молчать. Большая моя ошибка – начал говорить про Мутко. Россия – другая… Я-то рассуждал как? Вот сейчас выскажусь – мне ответят: „Мирча, ты не прав! Вот поэтому и поэтому“. Но все получалось иначе. Сами знаете, как. Но я заслужил получить второй год в „Зените“. Это все, о чем хотел вам сказать. Нет желания вступать в полемику!

Теперь я знал все! Игроков, тренеров, стадионы. Привык к самолетам и перелетам по четыре часа. В России удивительные болельщики, меня здорово принимали. Везде болеют за „Зенит“. Поэтому не хочу говорить плохо».

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