Луческу: «Я сделал ошибку, когда начал говорить про Мутко. В России лучше молчать»
Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу вспомнил обстоятельства прошлого сезона и отметил, что в некоторых моментах ему лучше было молчать из-за специфики страны, в которой работал румын.
«Я много говорил. Для меня футбол – это полемика. Часто протестовал, у меня возникал кураж. Думал, здесь все как в Италии, Испании и Англии. Мне казалось, для болельщиков очень важно, когда говорят обо всем открыто – на стадион приходит больше людей. Тоже моя ошибка!
В России лучше молчать. Большая моя ошибка – начал говорить про Мутко. Россия – другая… Я-то рассуждал как? Вот сейчас выскажусь – мне ответят: „Мирча, ты не прав! Вот поэтому и поэтому“. Но все получалось иначе. Сами знаете, как. Но я заслужил получить второй год в „Зените“. Это все, о чем хотел вам сказать. Нет желания вступать в полемику!
Теперь я знал все! Игроков, тренеров, стадионы. Привык к самолетам и перелетам по четыре часа. В России удивительные болельщики, меня здорово принимали. Везде болеют за „Зенит“. Поэтому не хочу говорить плохо».
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Мутко за Спартак..? Так каждый питерец в Москве за Спартак!)
«Мут-ков-ский Спартак! Та-та-та-та та-та!»
- Ребята, мне тут один анекдот про Мутко рассказали, короче слушайте.....
Возраст приличный...
"Честно говоря, никем особенным "Спартак" и не укрепился. Самое главное их усиление произошло в начале сезона, когда клуб добился поддержки Виталия Мутко. Любую конфликтную ситуацию Мутко лично контролировал, "впрягался" и ораторствовал за "Спартак". Я даже не припомню ни одной команды, за которую он так вступался в чемпионате. Это главный козырь "Спартака" в этом сезоне.
Про Мутко ты верно говорил! Не только ты так считаешь!
«Бегут румыны из России -
А русским - некуда бежать!»