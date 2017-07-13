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Луческу: «Я согласен, что если бы Лунёв играл с 1 тура, „Зенит“ стал бы чемпионом!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Зенит, Луческу Мирча , Лунёв Андрей
Сегодня, 01:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что все в клубе были против покупки вратаря Андрея Лунёва:

«Не кажется ли, что если бы Лунёв играл с первого тура – „Зенит“ стал бы чемпионом? Да, я согласен! Знали бы вы, как тяжело было убедить всех купить Лунёва. В январе сказал об этом Миллеру – он помог. Только сказал: „Под твою ответственность“. Да, отвечаю, под мою ответственность. Уже тогда я говорил, что этот парень – будущее не только „Зенита“, но и сборной России. Если мы ему дадим уверенность. Три-четыре раза собирал всех тренеров, включая Бирюкова. Просматривали шесть голкиперов. Потом я поставил точку: „Берем вот этого, хочу его“.

Все были против! Говорили: „Мирча, он так мало сыграл за „Уфу“, всего пять матчей…“ – „Его качества – это фантастика!“ Я же вижу стабильность и спокойствие. Не хочу сказать, что Лодыгин и Кержаков плохие вратари. Но они переживали – кто первый, кто второй. Оба на нервах, на эмоциях. А мне нужно было спокойствие в воротах. Мы и так пропустили на 13 голов меньше, чем в прошлом сезоне. Да ещё как минимум 11 из пропущенных – из-за вратарских ошибок. Не было удачи. Поэтому необходимо было поменять голкипера. Очень жаль, что Лунёв получил травму».

Луческу также отметил, что если бы он остался в «Зените», то в сезоне 2017/18 взял бы «золотые» медали РФПЛ с петербургской командой.

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