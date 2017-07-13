Луческу: «Я согласен, что если бы Лунёв играл с 1 тура, „Зенит“ стал бы чемпионом!»
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что все в клубе были против покупки вратаря Андрея Лунёва:
«Не кажется ли, что если бы Лунёв играл с первого тура – „Зенит“ стал бы чемпионом? Да, я согласен! Знали бы вы, как тяжело было убедить всех купить Лунёва. В январе сказал об этом Миллеру – он помог. Только сказал: „Под твою ответственность“. Да, отвечаю, под мою ответственность. Уже тогда я говорил, что этот парень – будущее не только „Зенита“, но и сборной России. Если мы ему дадим уверенность. Три-четыре раза собирал всех тренеров, включая Бирюкова. Просматривали шесть голкиперов. Потом я поставил точку: „Берем вот этого, хочу его“.
Все были против! Говорили: „Мирча, он так мало сыграл за „Уфу“, всего пять матчей…“ – „Его качества – это фантастика!“ Я же вижу стабильность и спокойствие. Не хочу сказать, что Лодыгин и Кержаков плохие вратари. Но они переживали – кто первый, кто второй. Оба на нервах, на эмоциях. А мне нужно было спокойствие в воротах. Мы и так пропустили на 13 голов меньше, чем в прошлом сезоне. Да ещё как минимум 11 из пропущенных – из-за вратарских ошибок. Не было удачи. Поэтому необходимо было поменять голкипера. Очень жаль, что Лунёв получил травму».
Луческу также отметил, что если бы он остался в «Зените», то в сезоне 2017/18 взял бы «золотые» медали РФПЛ с петербургской командой.
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У вас в "Шахтере" играли Фернанду и Луиз Адриану. Эти парни могли оказаться в "Зените"?
– Адриану был со мной семь лет! Фернанду – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: "Мистер, возьмите!" Я хотел их взять. Знал, если Фернанду придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привел "Спартак" к чемпионству. Для меня Фернанду – игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в "Зените". Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать.
😂😂😂
ну, как бы, все поняли)