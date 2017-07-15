Ребров: «Очень круто что два трофея из трех в прошедшем сезоне наши»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

«Очень круто что два трофея из трех в прошедшем сезоне наши. Безумно рад за нашу торсиду, столько лет не оставлявшую команду в разных ситуациях, поддерживавшую нас по всему миру. Болельщики наконец-то дождались, разделив с командой радость победы на лучшем стадионе страны „Открытие Арена“.

Рад за руководство клуба, так много сделавшему и создававшему многие годы все условия для команды. И вот результат пришел. Рад за команду с тренерским штабом, который смог сделать из хороших футболистов команду чемпионов. Менее чем за год перевернув мнение о себе у окружающих, а также показав, что в этой команде не просто футболисты, а настоящие мужики, которые могут вырывать игры на характере и готовы умирать на поле за ромбик, за партнера, за команду, за клуб. Да, спартаковцы, я горд быть частью этой команды, этого клуба, но… Страница перевернута и впереди нас ждет все с чистого листа. И какое название будет у следующей главы нашей красно-белой истории зависит только от нас. Всех с окончанием сезона-2016/17 и началом сезона 2017/18. Увидимся на стадионах», — написал Ребров у себя в Инстаграме.