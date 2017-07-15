Палкин: «Поведение болельщиков — это всеобщая проблема»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, комментируя победу над «Динамо» (2:0) в матче за Суперкубок Украины, отметил негативно поведение фанатов, из-за которого дважды приходилось прерывать матч.

«Начало сезона положено хорошее, ребята с хорошим настроением теперь будут входить в сезон. Победа над Динамо — всегда очень радостное событие для нас.

К сожалению, нашим органам никак не получается обуздать пыл наших болельщиков. Это сложно и над этим надо работать очень серьезно. С этим надо заканчивать, потому что полный стадион не собрать в такой ситуации. Рефери не может игру остановить и продолжать не может — патовая ситуация. Судейской бригаде не позавидуешь.

Поведение болельщиков — это всеобщая проблема, которую надо решать. Родители не отпустят детей и с ними не пойдут на стадион после такого, это все очень опасно».