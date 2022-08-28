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вчера, 22:33

Пропускают матч

«Бирмингем Сити»: Гордон Нико — Травма, Дин Харли — Травма, Белик Крыстиан — Травма колена.

«Норвич Сити»: Соренсен Якоб — Травма, Хэйден Айзек — Травма колена, Роу Джон — Травма.

Форма команд

На данный момент «канарейки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Синие» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Норвич Сити» и «Бирмингем Сити» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей -3 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бирмингем Сити»: 0.50 — 1.00, дома 1.00 — 1.00.

«Норвич Сити»: 1.17 — 0.83, в гостях 0.67 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 1:3, 1:0, 3:1, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 1:3, 1:0, 3:1, 2:2).

«Норвич Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 1:3, 1:0, 3:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.13.

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