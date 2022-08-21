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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» прогноз

сегодня, 16:33
Фирмино

Пропускают матч

«Манчестер Юнайтед»: Линделеф Виктор — Ушиб, Уильямс Брендон — Травма, Каземиро — Не готов, Пеллистри Факундо — Травма лодыжки, Гринвуд Мэйсон — Не готов.
«Ливерпуль»: Конате Ибрахима — Травма, Матип Жоэль — Травма паха, Рэмзи Кэлвин — Травма, Джонс Кертис — Травма икроножной мышцы, Окслейд-Чемберлен Алекс — Мышечная травма, Жота Диогу — Мышечная травма, Нуньес Дарвин — Красная карточка.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:0, 0:5, 2:4, 3:2, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.50.

Материалы по матчу

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (22.08.2022), Для «Ливерпуля» осечка с МЮ смертельна. Клопп без побед в АПЛ и потерял семерых игроков, Салах: «„Манчестер Юнайтед“ плохо стартовал, но они захотят победить нас»

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