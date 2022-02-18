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вчера, 22:34

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фрайбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.82, а за «верх» — 1.98.

Пропускают матч

«Аугсбург»: Гумны Роберт — Травма лодыжки, Майер Арне — Простуда, Штробль Тобиас — Травма колена.

«Фрайбург»: Шлоттербек Кевен — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Оксфорд Рис, Фрамбергер Рафаэль, Яго — Варгас Рубен, Дорш Никлас, Майер Арне, Хан Андре — Грегоритч Михаэль, Нидерлехнер Флориан.



«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гюнтер Кристиан, Кюблер Лукас, Лиенхарт Филипп, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Хефлер Николас, Шаллаи Роланд, Эггештайн Максимилиан — Демирович Эрмедин, Хелер Лукас.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Фрайбург» и «Аугсбург» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -5 и -3 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:2 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.80 и 6.05 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:0, 2:0, 1:1, 1:1, 1:1).

«Фрайбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:0, 2:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.82.