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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.37. Вероятность ничьи оценивается в 5.40, а поражение доступно по котировке 7.10.

Пропускают матч

«Бавария»: Эрнандес Люка — Мышечная травма, Толиссо Корентен — Мышечная травма, Коман Кингсли — Мышечная травма.

«Боруссия»: Кобель Грегор — Травма лодыжки, Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Хуммельс Матс — Травма бедра, Шмельцер Марсель — Травма колена, Азар Торган — Травма спины, Витсель Аксель — Простуда, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Рейна Джованни — Травма бедра, Мален Дониэлл — Травма ахиллова сухожилия, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Бавария»: Нойер Мануэль — Дэвис Альфонсо, Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Горецка Леон, Киммих Йозуа, Мусиала Джамал, Мюллер Томас — Левандовски Роберт.



«Боруссия»: Хитц Марвин — Аканджи Мануэль, Геррейру Рафаэль, Загаду Дэн-Аксель, Понграчич Марин — Беллингхэм Джуд, Брандт Юлиан, Вольф Мариус, Джан Эмре — Ройс Марко, Холанд Эрлинг.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шмели» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Бавария» и «Боруссия» набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +11 и +5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бавария»: 2.97 — 0.97, дома 2.87 — 0.80.

«Боруссия»: 2.53 — 1.43, в гостях 1.93 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:3, 1:3, 4:2, 2:3, 2:3).

«Бавария» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (4:2, 4:0, 5:0, 6:0, 2:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:3, 1:3, 4:2, 2:3, 2:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:3, 1:3, 4:2, 2:3, 2:3).