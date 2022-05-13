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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 2.65.

Пропускают матч

«Байер»: Фосу-Менса Тимоти — Травма, Адли Амине — Мышечная травма, Беллараби Карим — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма.

«Фрайбург»: Кайтель Янник — Травма пальца ноги, Вейсхаупт Ноа — Травма, Шаде Кевин — Травма мышц живота.

Форма команд

На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бразильцы из брайсгау» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +6.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Байер»: 2.36 — 1.39, дома 2.31 — 1.38.

«Фрайбург»: 1.73 — 1.33, в гостях 1.56 — 1.19.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:2, 2:4, 0:1, 1:1).

«Байер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:2, 2:4, 0:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.40.