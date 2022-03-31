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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а поражение доступно по котировке 7.10.

Пропускают матч

«Байер»: Фримпонг Джереми — Травма лодыжки, Адли Амине — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма, Шик Патрик — Травма икроножной мышцы.

«Герта»: Ярстейн Руне — Травма колена, Ва Сака Келиан — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Байер»: Градецки Лукаш — Баккер Митчел, Одилон Коссону, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Андрих Роберт, Беллараби Карим, Диаби Мусса, Паласиос Эксекьель, Паулиньо — Аларио Лукас.



«Герта»: Шволов Александер — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Рихтер Марко, Сердар Суат, Тусар Люка, Штарк Никлас — Бельфодиль Исхак.

Форма команд

На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Байер» и «Герта» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей +3 и -10 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Байер»: 2.44 — 1.52, дома 2.54 — 1.54.

«Герта»: 1.07 — 2.22, в гостях 0.69 — 2.54.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 3:0, 0:0, 2:0, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:1, 3:0, 0:0, 2:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.71.