Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а поражение доступно по котировке 7.10.
Пропускают матч
«Байер»: Фримпонг Джереми — Травма лодыжки, Адли Амине — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма, Шик Патрик — Травма икроножной мышцы.
«Герта»: Ярстейн Руне — Травма колена, Ва Сака Келиан — Травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Байер»: Градецки Лукаш — Баккер Митчел, Одилон Коссону, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Андрих Роберт, Беллараби Карим, Диаби Мусса, Паласиос Эксекьель, Паулиньо — Аларио Лукас.
«Герта»: Шволов Александер — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Рихтер Марко, Сердар Суат, Тусар Люка, Штарк Никлас — Бельфодиль Исхак.
Форма команд
На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 22 очка.
За последние пять матчей «Байер» и «Герта» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей +3 и -10 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Байер»: 2.44 — 1.52, дома 2.54 — 1.54.
«Герта»: 1.07 — 2.22, в гостях 0.69 — 2.54.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 3:0, 0:0, 2:0, 0:1).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:1, 3:0, 0:0, 2:0, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.71.