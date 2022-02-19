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«Боруссия» — «Боруссия» прогноз

вчера, 13:16

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия» Д. Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.62. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 5.00.

Пропускают матч

«Боруссия» Д: Морей Матеу — Травма колена, Шмельцер Марсель — Травма колена.
«Боруссия» М: Штиндль Ларс — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Боруссия» Д: Кобель Грегор — Аканджи Мануэль, Геррейру Рафаэль, Менье Тома, Хуммельс Матс — Беллингхэм Джуд, Брандт Юлиан, Дахуд Махмуд, Джан Эмре, Ройс Марко — Мален Дониэлл.

«Боруссия» М: Зоммер Янн — Гинтер Маттиас, Фридрих Марвин, Эльведи Нико — Бенсебаини Рами, Коне Куадио, Лайнер Штефан, Нойхаус Флориан, Плеа Алассан, Хофманн Йонас — Эмболо Брель.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» Д и «Боруссия» М набрали соответственно 12 и 7 очков. Разница мячей +6 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Боруссия» Д: 2.59 — 1.64, дома 3.00 — 1.64.
«Боруссия» М: 1.36 — 1.82, в гостях 1.00 — 1.91.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2 (коэффициенты 7.30 и 11.50 соответственно).

Пять очных встреч

«Боруссия» Д — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 2:1, 1:0, 2:1, 6:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.62.

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Все комментарии

Свeтозар
Свeтозар
вчера в 13:54
Боруссия ужасно провалилась в первом матче 1.16 финала ЛЕ, тогда как 2-4 от Рейнджерс после 3-0 с Унионом в Берлине ну никак не читались.... в нападении нет Холланда из за травмы, однако отсутствие норвежца не так печально, как игра "шмелей" в обороне, где Загаду с Хуммельсом просто напривозили..... дерби Боруссий в последнее время приучили нас к яркому футболу, где оборона отходит на второй план.... принципиальности поединку дает и то, что Розе в прошлом году тренировал гладбхацев и это его 2ая встреча с бывшей командой в рамках Бундеслиги.... обе команды в последнее время смотрятся просто ужасно в обороне, тогда как команды предпочитают больше радовать атакующими действиями, нежели обороняться..... ну и в таких условиях ОЗ может пройти еще в первом тайме легко, если реализация моментов не подведет.
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