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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Боруссия»: Дукуре Мамаду — Травма, Хофманн Йонас — Мышечная травма.

«Майнц»: Сент-Джаст Йеремия — Травма, Бургзорг Делано — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Зоммер Янн — Бейер Луис, Гинтер Маттиас, Эльведи Нико — Бенсебаини Рами, Коне Куадио, Лайнер Штефан, Нойхаус Флориан, Плеа Алассан, Штиндль Ларс — Эмболо Брель.



«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ниакате Мусса, Хак Александр — Баррейро Леандро, Буркардт Йонатан, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Ли Дже-Сон, Стах Антон — Онисиво Карим.

Форма команд

На данный момент «карнавальщики» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд -3.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 1.41 — 1.89, дома 1.77 — 1.62.

«Майнц»: 1.50 — 1.15, в гостях 0.92 — 1.83.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:2, 2:3, 3:1, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 2:3, 3:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.75.