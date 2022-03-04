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«Герта» — «Айнтрахт» прогноз

вчера, 16:54
Герта

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Айнтрахт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.73.

Пропускают матч

«Герта»: Кристенсен Оливер — Травма, Шволов Александер — Простуда, Ярстейн Руне — Травма колена, Дардаи Мартон — Травма, Ва Сака Келиан — Травма.
«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена, Ленц Кристофер — Перебор желтых карточек, Аче Рагнар — Мышечная травма, Пасьенса Гонсало — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Герта»: Лотка Марсель — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Миттельштедт Максимилиан, Пекарик Петер — Дарида Владимир, Сердар Суат, Тусар Люка — Бельфодиль Исхак, Йоветич Стеван, Рихтер Марко.

«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Да Коста Данни, Н'Дика Обите, Тута, Хасэбе Макото — Камада Дайчи, Костич Филип, Линдстрем Йеспер, Соу Джибриль, Якич Кристиян — Борре Сантос.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Герта» набрали соответственно 3 и 1 очко. Разница мячей -12 и -5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Герта»: 1.04 — 2.25, дома 1.33 — 1.92.
«Айнтрахт»: 1.38 — 1.50, в гостях 1.58 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:2, 3:1, 1:3, 1:4, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:2, 3:1, 1:3, 1:4, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.73.

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