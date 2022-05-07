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«Герта» — «Майнц» прогноз

сегодня, 01:33
Герта

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Герта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Герта»: Шволов Александер — Травма бедра, Ярстейн Руне — Травма колена, Ли Дон-Джун — Травма, Ва Сака Келиан — Травма, Йоветич Стеван — Травма.
«Майнц»: Ли Дже-Сон — Травма колена, Бургзорг Делано — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Герта»: Лотка Марсель — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Боатенг Кевин-Принс, Рихтер Марко, Сердар Суат, Тусар Люка — Зелке Дави.

«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ниакате Мусса, Хак Александр — Баррейро Леандро, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Стах Антон — Буркардт Йонатан, Онисиво Карим.

Форма команд

На данный момент «карнавальщики» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Герта» и «Майнц» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -1 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Герта»: 1.09 — 2.09, дома 1.44 — 1.94.
«Майнц»: 1.44 — 1.31, в гостях 0.94 — 2.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше хозяев 1» с коэффициентом 1.52.

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