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«Герта» — «Шальке-04» прогноз

вчера, 18:33

Пропускают матч

«Герта»: Уремович Филип — Травма, Ва Сака Келиан — Травма колена, Нганкам Йессик — Мышечная травма.
«Шальке-04»: Ван ден Берг Сепп — Травма лодыжки, Гремль Лео — Травма колена, Камински Марцин — Травма икроножной мышцы, Сиссе Ибраима — Травма, Саласар Родриго — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Герта»: Кристенсен Оливер — Кемпф Марк-Оливер, Кенни Джонджо, Платтенхардт Марвин, Рохель Агустин — Люкебакио Доди, Рихтер Марко, Сердар Суат, Тусар Люка — Йоветич Стеван, Канга Уилфред.

«Шальке-04»: Шволов Александер — Айдын Мехмет, Йосида Мая, Матрикиани Хеннинг, Увежан Томас — Бюлтер Мариус, Дрекслер Доминик, Крал Алекс, Мор Тобиас, Флик Флориан — Теродде Симон.

Форма команд

На данный момент «старая дама» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Горняки» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Герта» и «Шальке-04» набрали соответственно 4 и 3 очка. Разница мячей -1 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Герта»: 1.20 — 1.50, дома 1.20 — 1.40.
«Шальке-04»: 1.00 — 2.40, в гостях 0.40 — 1.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 3:0, 2:2, 0:0, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.73.

Роман Плиткин
АВТОР
Роман Плиткин
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Герта -:- Шальке-04 23.10.2022 18:30
Источник: Soccer.RuФото: Soccer.ru
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