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сегодня, 02:33

Пропускают матч

«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Плохая форма, Фогт Кевин — Перебор желтых карточек, Хюбнер Бенжамин — Травма лодыжки, Бебу Ихлас — Травма колена, Крамарич Андрей — Травма лодыжки.

«Бавария»: Нойер Мануэль — Травма плеча, Сарр Буна — Травма колена, Эрнандес Люка — Травма паха, Сане Лерой — Травма бедра.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Акпогума Кевин, Кабак Озан, Нсоки Стэнли — Анхелиньо, Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Прёмель Гриша, Сков Роберт — Даббур Мунас, Руттер Джорджиньо.



«Бавария»: Ульрайх Свен — де Лигт Матийс, Дэвис Альфонсо, Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль — Горецка Леон, Киммих Йозуа, Коман Кингсли, Мане Садио, Мусиала Джамал — Чупо-Мотинг Эрик.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Сине-белые» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд +5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Хоффенхайм»: 1.70 — 1.00, дома 1.80 — 1.00.

«Бавария»: 3.00 — 0.80, в гостях 3.20 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 19 октября), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 4:0, 4:1, 4:1, 0:6).

«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 4:0, 4:1, 4:1, 0:6).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «ничья» с коэффициентом 5.