Пропускают матч
«Кёльн»: Шабо Жулиан — Травма лодыжки, Кайнц Флориан — Красная карточка, Лимниос Димитрис — Травма колена, Любичич Деян — Травма колена, Тильманн Ян — Травма, Андерссон Себастьян — Травма колена, Лемперле Тим — Травма.
«Аугсбург»: Бауэр Максимилиан — Перебор желтых карточек, Гаувелеув Джеффри — Перебор желтых карточек, Оксфорд Рис — Травма колена, Удуохай Феликс — Травма лодыжки, Дорш Никлас — Травма колена, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Хан Андре — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Адамян Саркис, Гусенбашич Денис, Дуда Ондрей, Шкири Эльес — Майна Линтон, Тиггес Штеффен.
«Аугсбург»: Кубек Томаш — Винтер Макс, Гумны Роберт, Фрамбергер Рафаэль, Яго — Варгас Рубен, Груэсо Карлос, Демирович Эрмедин, Реджбекай Элвис — Бериша Мергим, Нидерлехнер Флориан.
Форма команд
На данный момент «козлы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 0 очков.
За последние пять матчей «Аугсбург» и «Кёльн» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей -1 и +1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Кёльн»: 1.78 — 1.67, дома 1.50 — 1.00.
«Аугсбург»: 1.00 — 1.44, в гостях 1.50 — 1.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Аугсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:4, 0:2, 2:3, 0:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал меньше (3)» с коэффициентом 1.85.