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сегодня, 00:33

Пропускают матч

«Кёльн»: Шабо Жулиан — Травма лодыжки, Кайнц Флориан — Красная карточка, Лимниос Димитрис — Травма колена, Любичич Деян — Травма колена, Тильманн Ян — Травма, Андерссон Себастьян — Травма колена, Лемперле Тим — Травма.

«Аугсбург»: Бауэр Максимилиан — Перебор желтых карточек, Гаувелеув Джеффри — Перебор желтых карточек, Оксфорд Рис — Травма колена, Удуохай Феликс — Травма лодыжки, Дорш Никлас — Травма колена, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Хан Андре — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Адамян Саркис, Гусенбашич Денис, Дуда Ондрей, Шкири Эльес — Майна Линтон, Тиггес Штеффен.



«Аугсбург»: Кубек Томаш — Винтер Макс, Гумны Роберт, Фрамбергер Рафаэль, Яго — Варгас Рубен, Груэсо Карлос, Демирович Эрмедин, Реджбекай Элвис — Бериша Мергим, Нидерлехнер Флориан.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Аугсбург» и «Кёльн» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей -1 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кёльн»: 1.78 — 1.67, дома 1.50 — 1.00.

«Аугсбург»: 1.00 — 1.44, в гостях 1.50 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Аугсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:4, 0:2, 2:3, 0:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал меньше (3)» с коэффициентом 1.85.