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вчера, 09:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 3.40.

Пропускают матч

«Кёльн»: Шкири Эльес — Травма бедра.

«Боруссия»: Аканджи Мануэль — Травма икроножной мышцы, Геррейру Рафаэль — Простуда, Загаду Дэн-Аксель — Травма бедра, Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Шмельцер Марсель — Травма колена, Дахуд Махмуд — Перебор желтых карточек, Мукоко Юссуфа — Травма бедра, Ройс Марко — Простуда, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хорн Янн-Килиан, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Дуда Ондрей, Озкан Салих, Тильманн Ян, Ут Марк — Андерссон Себастьян, Модест Антони.



«Боруссия»: Кобель Грегор — Джан Эмре, Пасслак Феликс, Хуммельс Матс, Шульц Нико — Беллингхэм Джуд, Витсель Аксель, Рейна Джованни — Вольф Мариус, Мален Дониэлл, Холанд Эрлинг.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Козлы» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Кёльн» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей -1 и +11 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кёльн»: 1.42 — 1.50, дома 1.54 — 1.23.

«Боруссия»: 2.54 — 1.42, в гостях 2.00 — 1.46.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 16 марта), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 2:2, 1:2, 5:1, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:0, 2:2, 1:2, 5:1, 1:3).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 2:2, 1:2, 5:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.51.