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вчера, 21:33

Пропускают матч

«Кёльн»: Килиан Лука — Красная карточка, Шабо Жулиан — Травма лодыжки, Лимниос Димитрис — Травма колена, Любичич Деян — Травма колена, Андерссон Себастьян — Травма колена, Лемперле Тим — Травма лодыжки.

«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Плохая форма, Хюбнер Бенжамин — Травма лодыжки, Бебу Ихлас — Травма колена, Даббур Мунас — Травма плеча.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Кёльн»: Швабе Марвин — Сольдо Никола, Хюберс Тимо, Шиндлер Кингсли, Шмитц Бенно — Дуда Ондрей, Кайнц Флориан, Майна Линтон, Мартель Эрик, Шкири Эльес — Тиггес Штеффен.



«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Кабак Озан, Нсоки Стэнли, Фогт Кевин — Анхелиньо, Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Прёмель Гриша, Сков Роберт — Крамарич Андрей, Руттер Джорджиньо.

Форма команд

На данный момент «сине-белые» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Козлы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Кёльн» и «Хоффенхайм» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -6 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кёльн»: 1.73 — 2.00, дома 1.80 — 1.20.

«Хоффенхайм»: 1.55 — 1.09, в гостях 1.60 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 28 октября), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Хоффенхайм» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:1, 5:0, 3:0, 2:3, 3:1).

«Хоффенхайм» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:1, 2:3, 1:2, 0:3, 1:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 5:0, 3:0, 2:3, 3:1).

«Хоффенхайм» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 5:0, 3:0, 2:3, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.60.