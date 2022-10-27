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вчера, 16:33

Пропускают матч

«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Травма колена, Клостерманн Лукас — Травма лодыжки, Хальстенберг Марцель — Простуда, Лаймер Конрад — Травма лодыжки.

«Байер»: Арангис Чарлес — Травма икроножной мышцы, Демирбай Керем — Травма, Паласиос Эксекьель — Мышечная травма, Азмун Сердар — Травма икроножной мышцы.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«РБ Лейпциг»: Бласвич Янис — Гвардиол Йошко, Диалло Абду, Орбан Вилли, Симакан Мохамед — Вернер Тимо, Кампль Кевин, Нкунку Кристофер, Собослои Доминик, Шлагер Ксавер — Силва Андре.



«Байер»: Градецки Лукаш — Инкапье Пьеро, Одилон Коссону, Тапсоба Эдмонд — Амири Надим, Андрих Роберт, Баккер Митчел, Диаби Мусса, Фримпонг Джереми, Хадсон-Одои Каллум — Шик Патрик.

Форма команд

На данный момент «быки» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Байер» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей +2 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«РБ Лейпциг»: 1.82 — 1.64, дома 2.80 — 0.80.

«Байер»: 1.45 — 2.09, в гостях 1.20 — 2.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 1:3, 1:0, 1:1, 1:1).

«РБ Лейпциг» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:3, 1:0, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.55.