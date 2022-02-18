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«Штутгарт» — «Бохум» прогноз

вчера, 23:00

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Штутгарт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.35.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Штутгарт»: Антон Вальдемар — Простуда, Нартей Николас — Травма колена, Каладжич Саша — Травма икроножной мышцы, Санко Мохамед — Травма колена.
«Бохум»: Граве Пауль — Травма плеча, Риманн Мануэль — Простуда, Цоллер Симон — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Каразор Атакан, Мавропанос Константинос, Соса Борна — Мангала Орель, Фюрих Крис, Эндо Ватару — Вамангитука Силла, Томас Тиаго.

«Бохум»: Риманн Мануэль — Белла-Котчап Армель, Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим, Соарес Данило — Асано Такума, Левен Эдуард, Лосилла Антони, Пантович Милош, Хольтманн Геррит — Полтер Себастьян.

Форма команд

На данный момент «несгибаемые» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Бохум» и «Штутгарт» набрали соответственно 8 и 1 очко. Разница мячей -7 и +2 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.50 и 6.20 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 0:1, 2:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.53.

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