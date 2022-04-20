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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вольфсбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Вольфсбург»: ван де Вен Мики — Травма бедра, Виллиам — Травма колена, Лакруа Максенс — Травма бедра, Отавио Пауло — Травма колена, Вальдшмидт Лука — Травма лодыжки.

«Майнц»: Сент-Джаст Йеремия — Травма, Хак Александр — Травма лодыжки, Ли Дже-Сон — Травма колена, Бургзорг Делано — Травма.

Форма команд

На данный момент «карнавальщики» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Волки» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Майнц» и «Вольфсбург» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей -7 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вольфсбург»: 1.13 — 1.70, дома 1.20 — 1.27.

«Майнц»: 1.43 — 1.20, в гостях 1.00 — 1.87.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (3:0, 2:3, 0:2, 4:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.77.