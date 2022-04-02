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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетико». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 9.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.03.

Пропускают матч

«Атлетико»: Лемар Тома — Травма бедра, Эррера Эктор — Травма бедра, Корреа Анхель — Красная карточка, Кунья Матеус — Травма колена.

«Алавес»: Лопес Хавьер — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «матрасники» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Огурцы» отстают на 32 очка.

За последние пять матчей «Атлетико» и «Алавес» набрали соответственно 15 и 2 очка. Разница мячей +9 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Атлетико»: 1.83 — 1.24, дома 1.79 — 0.93.

«Алавес»: 0.79 — 1.66, в гостях 0.79 — 2.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Пять очных встреч

«Атлетико» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 2:1, 3:0, 1:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.80.