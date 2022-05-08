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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.37. Вероятность ничьи оценивается в 5.20, а поражение доступно по котировке 7.50.

Пропускают матч

«Барселона»: Тер Штеген Марк-Андре — Простуда, Дест Сержиньо — Мышечная травма, Пике Жерар — Травма паха, Роберто Серхи — Плохая форма, Гонсалес Николас — Травма колена, Педри — Травма бедра.

«Сельта»: Мальо Уго — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кельты» отстают на 26 очков.

За последние пять матчей «Барселона» и «Сельта» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +1 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Барселона»: 1.86 — 1.00, дома 2.00 — 0.94.

«Сельта»: 1.17 — 1.09, в гостях 0.94 — 0.88.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 07 мая), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:3, 1:2, 0:3, 2:2, 4:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:3, 1:2, 0:3, 2:2, 4:1).

«Барселона» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:3, 1:2, 0:3, 2:2, 4:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.76.