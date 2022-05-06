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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Эспаньол». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.15.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.10.

Пропускают матч

«Эспаньол»: Педроса Адриа — Простуда, Хиль Оскар — Травма, Баре Кейди — Травма колена.

«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья.

Форма команд

На данный момент «красные» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Попугаи» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Осасуна» и «Эспаньол» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -6 и -3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эспаньол»: 1.09 — 1.44, дома 1.35 — 1.00.

«Осасуна»: 1.03 — 1.32, в гостях 1.12 — 1.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:0, 0:2, 1:0, 2:4, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.88.