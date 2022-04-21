Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Эспаньол». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 3.15.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.
Пропускают матч
«Эспаньол»: Хиль Оскар — Травма.
«Райо Вальекано»: Иван — Красная карточка, Савельич Эстебан — Травма, Меркеланс Мартин — Мышечная травма.
Форма команд
На данный момент «попугаи» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Пчёлы» отстают на 5 очков.
За последние пять матчей «Эспаньол» и «Райо Вальекано» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей 0 и -2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Эспаньол»: 1.16 — 1.38, дома 1.44 — 1.00.
«Райо Вальекано»: 1.03 — 1.23, в гостях 0.67 — 1.73.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Райо Вальекано» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:3, 1:0, 2:1, 2:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.45.