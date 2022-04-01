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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Гранада». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Гранада»: Эсканделл Аарон — Красная карточка, Ариас Сантьяго — Травма бедра, Лосано Нейдер — Травма колена, Нева Карлос — Травма колена, Гоналон Максим — Травма бедра.

«Райо Вальекано»: Меркеланс Мартин — Мышечная травма, Фалькао Радамель — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «пчёлы» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Насриды» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гранада»: 1.07 — 1.59, дома 1.21 — 1.57.

«Райо Вальекано»: 1.04 — 1.21, в гостях 0.62 — 1.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Райо Вальекано» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:0, 0:2, 1:0, 2:2, 2:1).

«Райо Вальекано» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 0:2, 1:0, 2:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.90.