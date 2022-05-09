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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Осасуна». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 2.95, а поражение доступно по котировке 3.20.

Пропускают матч

«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья.

«Хетафе»: Хайме Мата — Травма плеча.

Форма команд

На данный момент «красные» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Городские» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Осасуна» и «Хетафе» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей 0 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Осасуна»: 1.03 — 1.31, дома 0.94 — 1.35.

«Хетафе»: 0.89 — 1.06, в гостях 0.59 — 1.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

«Осасуна» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — нет» с коэффициентом 1.68.