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вчера, 22:04

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.20. Вероятность ничьи оценивается в 6.40, а поражение доступно по котировке 15.00.

Пропускают матч

«Алавес»: Наварро Хоакин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «сливочные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Огурцы» отстают на 34 очка.

За последние пять матчей «Реал» и «Алавес» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей +3 и -6 в пользу хозяев.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 3:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.90 и 10.75 соответственно.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 15 февраля), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

«Реал» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:2, 2:0, 3:0, 4:0, 3:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:4, 1:4, 1:2, 2:0, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:4, 1:4, 1:2, 2:0, 1:2).

«Реал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:4, 1:4, 1:2, 2:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.51.