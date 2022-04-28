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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Валенсия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Валенсия»: Тони Лато — Травма.

«Леванте»: Касерес Мартин — Травма, Клер Карлос — Травма, Мустафи Шкодран — Травма, Кампанья Хосе — Простуда, де Фрутос Хорхе — Травма, Марти Рохер — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «летучие мыши» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лягушки» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Леванте» и «Валенсия» набрали соответственно 6 и 5 очков. Разница мячей -2 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Валенсия»: 1.33 — 1.45, дома 1.44 — 1.25.

«Леванте»: 1.24 — 1.97, в гостях 1.13 — 2.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Валенсия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (4:2, 1:1, 3:1, 3:1, 3:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:4, 1:0, 4:2, 1:1, 2:4).

«Леванте» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:4, 1:0, 4:2, 1:1, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.25.