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19 мая 2022, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сельта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 2.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Валенсия»: Гильямон Уго — Перелом ноги, Тони Лато — Травма.

«Сельта»: Мальо Уго — Травма колена, Черви Франко — Травма, Нолито — Травма паха.

Форма команд

На данный момент «кельты» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Сельта» и «Валенсия» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -5 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Валенсия»: 1.24 — 1.43, дома 1.33 — 1.33.

«Сельта»: 1.16 — 1.11, в гостях 0.94 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Валенсия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 1:0, 1:1, 2:1, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.75.