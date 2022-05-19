Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Сельта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 2.75.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.
Пропускают матч
«Валенсия»: Гильямон Уго — Перелом ноги, Тони Лато — Травма.
«Сельта»: Мальо Уго — Травма колена, Черви Франко — Травма, Нолито — Травма паха.
Форма команд
На данный момент «кельты» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Сельта» и «Валенсия» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -5 и +1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Валенсия»: 1.24 — 1.43, дома 1.33 — 1.33.
«Сельта»: 1.16 — 1.11, в гостях 0.94 — 1.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Валенсия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 1:0, 1:1, 2:1, 3:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.75.