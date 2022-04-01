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«Аталанта» — «Наполи» прогноз

вчера, 16:33
Аталанта

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аталанта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.93, а за «верх» — 1.87.

Пропускают матч

«Аталанта»: Толой Рафаэль — Травма, Кабесас Брайан — Травма колена, Сапата Дуван — Мышечная травма.
«Наполи»: Мерет Алекс — Травма спины, Ди Лоренцо Джованни — Травма колена, Зелински Петр — Мышечная травма, Петанья Андреа — Травма бедра.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Джимсити Берат, Паломино Хосе Луис — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Копмейнерс Тейн, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Бога Жереми, Малиновский Руслан.
Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Мехле Йоаким, Пеццелья Херман, Скальвини Джорджио, Читтадини Георгио — Пашалич Марио, Пессина Маттео — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин, Муриэль Луис.

«Наполи»: Оспина Давид — Жуан, Заноли Алессандро, Кулибали Калиду, Мариу Руй — Замбо Ангисса Андре-Франк, Лоботка Станислав, Руис Фабиан — Инсинье Лоренцо, Мертенс Дрис, Политано Маттео.
Запасные: Идасиак Хуберт, Марфелла Давиде — Гулям Фаузи, Малькуи Кевин, Туанзебе Аксель — Демме Диего, Зелински Петр, Элмас Эльхиф — Лосано Ирвинг.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Богиня» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Наполи» и «Аталанта» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +3 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Аталанта»: 1.76 — 1.07, дома 1.71 — 1.29.
«Наполи»: 1.77 — 0.73, в гостях 1.87 — 0.73.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:3, 4:2, 3:1, 0:0, 4:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 4:2, 3:1, 0:0, 4:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.87.

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Все комментарии

zhd455bb7ymf
zhd455bb7ymf
вчера в 19:03
Футбольный клуб «Аталанта» выиграет матч.
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