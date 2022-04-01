Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Аталанта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.05.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.93, а за «верх» — 1.87.
Пропускают матч
«Аталанта»: Толой Рафаэль — Травма, Кабесас Брайан — Травма колена, Сапата Дуван — Мышечная травма.
«Наполи»: Мерет Алекс — Травма спины, Ди Лоренцо Джованни — Травма колена, Зелински Петр — Мышечная травма, Петанья Андреа — Травма бедра.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Джимсити Берат, Паломино Хосе Луис — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Копмейнерс Тейн, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Бога Жереми, Малиновский Руслан.
Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Мехле Йоаким, Пеццелья Херман, Скальвини Джорджио, Читтадини Георгио — Пашалич Марио, Пессина Маттео — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин, Муриэль Луис.
«Наполи»: Оспина Давид — Жуан, Заноли Алессандро, Кулибали Калиду, Мариу Руй — Замбо Ангисса Андре-Франк, Лоботка Станислав, Руис Фабиан — Инсинье Лоренцо, Мертенс Дрис, Политано Маттео.
Запасные: Идасиак Хуберт, Марфелла Давиде — Гулям Фаузи, Малькуи Кевин, Туанзебе Аксель — Демме Диего, Зелински Петр, Элмас Эльхиф — Лосано Ирвинг.
Форма команд
На данный момент «неаполитанцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Богиня» отстают на 12 очков.
За последние пять матчей «Наполи» и «Аталанта» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +3 и +2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Аталанта»: 1.76 — 1.07, дома 1.71 — 1.29.
«Наполи»: 1.77 — 0.73, в гостях 1.87 — 0.73.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:3, 4:2, 3:1, 0:0, 4:1).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 4:2, 3:1, 0:0, 4:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.87.