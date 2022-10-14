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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Аталанта»: Муссо Хуан — Травма головы, Джимсити Берат — Травма, Паломино Хосе Луис — Травма, Толой Рафаэль — Травма бедра, Хатебур Ханс — Перебор желтых карточек, Мураторе Симоне — Травма, Сапата Дуван — Травма.

«Сассуоло»: Мюльдюр Мерт — Травма лодыжки, Дефрель Грегуар — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Аталанта»: Спортиелло Марко — Демирал Мерих, Околи Мемех, Скальвини Джорджио — Де Рон Мартен, Копмейнерс Тейн, Меле Йоаким, Соппи Брэндон, Эдерсон — Лукман Адемола, Муриэль Луис.

Запасные: Бертини Томмасо, Росси Франческо — Зортеа Надир, Руджери Маттео — Малиновский Руслан, Пашалич Марио — Бога Жереми, Хелунд Расмус.



«Сассуоло»: Консильи Андреа — Рожерио, Тольян Джереми, Феррари Джанмарко, Эрлич Мартин — Лопес Максим, Торстведт Кристиан, Фраттези Давиде — Кириакопулос Гиоргос, Лорьент Арман, Пинамонти Андреа.

Запасные: Берарди Алессандро, Пеголо Джанлука — Айхан Каан, Марчицца Риккардо, Руан — Матеус Энрике, Мба Обьянг Педро, Траоре Хамед, Харруи Абду — Альварес Агустин, Антисте Янис, Кейде Эмиль.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Аталанта» и «Сассуоло» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей +4 и +3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аталанта»: 1.56 — 0.56, дома 1.50 — 0.75.

«Сассуоло»: 1.22 — 1.11, в гостях 0.75 — 1.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Аталанта» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 2:1, 1:1, 5:1, 4:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 2:1, 1:1, 5:1, 4:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.70.