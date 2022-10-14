Пропускают матч
«Аталанта»: Муссо Хуан — Травма головы, Джимсити Берат — Травма, Паломино Хосе Луис — Травма, Толой Рафаэль — Травма бедра, Хатебур Ханс — Перебор желтых карточек, Мураторе Симоне — Травма, Сапата Дуван — Травма.
«Сассуоло»: Мюльдюр Мерт — Травма лодыжки, Дефрель Грегуар — Травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Аталанта»: Спортиелло Марко — Демирал Мерих, Околи Мемех, Скальвини Джорджио — Де Рон Мартен, Копмейнерс Тейн, Меле Йоаким, Соппи Брэндон, Эдерсон — Лукман Адемола, Муриэль Луис.
Запасные: Бертини Томмасо, Росси Франческо — Зортеа Надир, Руджери Маттео — Малиновский Руслан, Пашалич Марио — Бога Жереми, Хелунд Расмус.
«Сассуоло»: Консильи Андреа — Рожерио, Тольян Джереми, Феррари Джанмарко, Эрлич Мартин — Лопес Максим, Торстведт Кристиан, Фраттези Давиде — Кириакопулос Гиоргос, Лорьент Арман, Пинамонти Андреа.
Запасные: Берарди Алессандро, Пеголо Джанлука — Айхан Каан, Марчицца Риккардо, Руан — Матеус Энрике, Мба Обьянг Педро, Траоре Хамед, Харруи Абду — Альварес Агустин, Антисте Янис, Кейде Эмиль.
Форма команд
На данный момент «богиня» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 9 очков.
За последние пять матчей «Аталанта» и «Сассуоло» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей +4 и +3 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Аталанта»: 1.56 — 0.56, дома 1.50 — 0.75.
«Сассуоло»: 1.22 — 1.11, в гостях 0.75 — 1.25.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Аталанта» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 2:1, 1:1, 5:1, 4:1).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 2:1, 1:1, 5:1, 4:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.70.