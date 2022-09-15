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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Болонья»: Сумаоро Адама — Травма.

«Эмполи»: Тонелли Лоренцо — Травма, Акпа Акпро Жан-Даниэль — Красная карточка.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Болонья»: Скорупски Лукаш — Лукуми Джон, Медель Гари, Пош Штефан — Аэбишер Мишель, Камбьясо Андреа, Касиус Денсо, Сориано Роберто, Схаутен Йерди — Бэрроу Муса, Зиркзее Джошуа.

Запасные: Баньолини Никола, Барди Франческо — Бонифаци Кевин, Де Сильвестри Лоренцо, Ликояннис Хараламбос, Соса Хоакин — Виньято Эмануэль, Домингес Николас, Фергюсон Льюис — Моро Рауль, Орсолини Риккардо.



«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Исмаили Ардиан, Луперто Себастьяно, Париси Фабиано, Стоянович Петар — Бандинелли Филиппо, Марин Рэзван, Пьяца Марко, Хаас Николас — Ламмерс Сэм, Сатриано Мартин.

Запасные: Перизан Самуэле, Уйкани Самир — Валукиевич Себастьян, Гуарино Габриэле, Де Винтер Кони, Какаке Либерато — Байрами Недим, Грасси Альберто, Фаццини Якопо, Хендерсон Лиам — Камбиаги Николо, Эконг Эммануэль.

Форма команд

На данный момент «красно-синие» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд -1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Болонья»: 1.17 — 1.50, дома 1.33 — 1.00.

«Эмполи»: 0.83 — 1.17, в гостях 1.00 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 4:2, 3:1, 2:1, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:0, 4:2, 3:1, 2:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.85.