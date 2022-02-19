Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.70.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.13, а за «верх» — 1.70.
Пропускают матч
«Аталанта»: Паломино Хосе Луис — Травма, Иличич Йосип — Простуда, Миранчук Алексей — Травма, Сапата Дуван — Мышечная травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Фиорентина»: Дронговски Бартломей — Бираги Кристиано, Мартинес Лукас, Миленкович Никола, Одриосола Альваро — Бонавентура Джакомо, Данкан Альфред, Торрейра Лукас — Гонсалес Николас, Пёнтек Кшиштоф, Соттил Риккардо.
Запасные: Розати Антонио — Венути Лоренцо, Игор, Настасич Матия, Терзич Алекса — Амрабат Софьян, Иконе Жонатан, Кастровилли Гаэтано, Малех Юссеф, Сапонара Риккардо — Кабрал Артур, Кальехон Хосе.
«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Джимсити Берат, Толой Рафаэль — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Копмейнерс Тейн, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Бога Жереми, Пашалич Марио.
Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Мехле Йоаким, Пеццелья Херман, Скальвини Джорджио — Малиновский Руслан, Пессина Маттео — Михэйлэ Валентин.
Форма команд
На данный момент «богиня» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 5 очков.
За последние пять матчей «Фиорентина» и «Аталанта» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей 0 и +3 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Фиорентина»: 1.79 — 1.42, дома 2.64 — 1.36.
«Аталанта»: 1.92 — 1.21, в гостях 2.17 — 0.92.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2 (коэффициенты 9.60 и 11.50 соответственно).
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:3, 1:2, 2:3, 3:0, 1:2).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 1:2, 2:3, 3:0, 1:2).
«Аталанта» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 1:2, 2:3, 3:0, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.70.