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вчера, 15:27

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.13, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Аталанта»: Паломино Хосе Луис — Травма, Иличич Йосип — Простуда, Миранчук Алексей — Травма, Сапата Дуван — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Фиорентина»: Дронговски Бартломей — Бираги Кристиано, Мартинес Лукас, Миленкович Никола, Одриосола Альваро — Бонавентура Джакомо, Данкан Альфред, Торрейра Лукас — Гонсалес Николас, Пёнтек Кшиштоф, Соттил Риккардо.

Запасные: Розати Антонио — Венути Лоренцо, Игор, Настасич Матия, Терзич Алекса — Амрабат Софьян, Иконе Жонатан, Кастровилли Гаэтано, Малех Юссеф, Сапонара Риккардо — Кабрал Артур, Кальехон Хосе.



«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Джимсити Берат, Толой Рафаэль — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Копмейнерс Тейн, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Бога Жереми, Пашалич Марио.

Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Мехле Йоаким, Пеццелья Херман, Скальвини Джорджио — Малиновский Руслан, Пессина Маттео — Михэйлэ Валентин.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Фиорентина» и «Аталанта» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей 0 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фиорентина»: 1.79 — 1.42, дома 2.64 — 1.36.

«Аталанта»: 1.92 — 1.21, в гостях 2.17 — 0.92.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2 (коэффициенты 9.60 и 11.50 соответственно).

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:3, 1:2, 2:3, 3:0, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 1:2, 2:3, 3:0, 1:2).

«Аталанта» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 1:2, 2:3, 3:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.70.