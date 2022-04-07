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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.10, а поражение доступно по котировке 8.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Давидович Павел — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Корреа Хоакин.

Запасные: Раду Ионуц — Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Коларов Александар, Раноккья Андреа — Весино Матиас, Видаль Артуро, Гальярдини Роберто — Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.



«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Чеккерини Федерико, Шутало Бошко — Бесса Даниэль, Велозу Мигель, Казале Николо, Капрари Джанлука, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.

Запасные: Берарди Алессандро, Терраччано Пьетро — Депаоли Фабио, Коппола Диего — Илич Иван, Лазович Дарко, Прашелик Матеуш, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Интер» и «Верона» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +6 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Интер»: 2.10 — 0.80, дома 2.40 — 0.87.

«Верона»: 1.81 — 1.52, в гостях 1.60 — 1.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:3, 1:0, 1:2, 2:2, 2:1).

«Интер» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 2:1, 3:0, 1:0, 2:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 1:0, 1:2, 2:2, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 1:0, 1:2, 2:2, 2:1).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 1:0, 1:2, 2:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.60.