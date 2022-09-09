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сегодня, 19:33

Пропускают матч

«Лацио»: Катальди Данило — Дисквалифицирован, Педро — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Лацио»: Проведел Иван — Габаррон Патрик Хиль, Лаццари Мануэль, Марушич Адам, Романьоли Алессио — Антонио Маркос, Весино Матиас, Милинкович-Савич Ваня — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Иммобиле Чиро.

Запасные: Адамонис Мариус, Бертини Томмасо, Машимиану Луиш, Раду Ионуц — Казале Николо, Каменович Димитрие, Ромеро Кристиан, Фуэнтес Хила, Хисай Эльсеид — Альберто Луис, Башич Тома — Канчельери Маттео.



«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Коппола Диего, Хиэн Исак — Велозу Мигель, Дойг Джош, Илич Иван, Лазович Дарко, Терраччано Пьетро — Анри Томас, Лазанья Кевин.

Запасные: Берарди Алессандро, Перилли Симоне — Давидович Павел, Депаоли Фабио, Кабраль Хуан, Фараони Давиде, Чеккерини Федерико — Кортиновис Алессандро, Тамез Адриен, Хонгла Мартин, Хрустич Айдин — Верди Симоне, Джурич Милан, Каллон Яя, Пикколи Роберто.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Лацио» и «Верона» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей +2 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лацио»: 1.40 — 1.00, дома 2.00 — 1.33.

«Верона»: 1.20 — 1.80, в гостях 1.00 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:3, 4:1, 0:1, 1:2, 1:5).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:3, 4:1, 0:1, 1:2, 1:5).

«Лацио» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:3, 4:1, 0:1, 1:2, 1:5).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.73.