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сегодня, 00:33

Пропускают матч

«Наполи»: Демме Диего — Травма, Зедадка Карим — Травма, Осимхен Виктор — Травма бедра.

«Специа»: Амиан Аду Кельвин — Травма, Феррер Сальвадор — Травма, Нгуиамба Аурельен — Травма, Экдаль Альбин — Травма, Верде Даниэле — Травма, Мальдини Даниэль — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Наполи»: Мерет Алекс — Ди Лоренцо Джованни, Ким Мин-Жае, Оливера Матиас, Ррахмани Амир — Зелински Петр, Лоботка Станислав, Н'Домбеле Тангай — Кварацхелия Хвича, Лосано Ирвинг, Симеоне Джованни.

Запасные: Марфелла Давиде, Сиригу Сальваторе — Жуан, Мариу Руй, Эстигор Лео — Гаэтано Джанлука, Замбо Ангисса Андре-Франк, Элмас Эльхиф — Зербин Алессио, Политано Маттео, Распадори Джакомо.



«Специа»: Дронговски Бартломей — Ампаду Итан, Кивиор Якуб, Николау Димитриос — Бастони Алессандро, Бурабиа Мехди, Коваленко Виктор, Реца Аркадиуш, Хольм Эмиль — Гьяси Эмануэль, Н'Дзола Мбала.

Запасные: Зовко Петар, Зут Йерун — Кальдара Маттиа, Сала Джакопо, Христов Петко — Агудело Кевин, Бек Юлиус, Шер Аймар, Эллертссон Микаэль — Санка Леандро, Штрелец Давид.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлята» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Наполи» и «Специа» набрали соответственно 11 и 5 очков. Разница мячей +8 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Наполи»: 2.40 — 0.80, дома 2.50 — 0.50.

«Специа»: 1.00 — 1.80, в гостях 0.00 — 2.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:0 или 2:0.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:3, 0:1, 1:4, 4:2, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 1.72.