1649539984

сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Рома». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.30. Вероятность ничьи оценивается в 5.30, а поражение доступно по котировке 11.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Рома»: Спинаццола Леонардо — Травма ахиллова сухожилия, Дзаньоло Николо — Мышечная травма, Пеллегрини Лоренцо — Перебор желтых карточек.

«Салернитана»: Фасио Федерико — Красная карточка, Бонаццоли Федерико — Перебор желтых карточек.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Рома»: Патрисиу Руй — Кумбулла Мараш, Роджер Ибаньес, Смоллинг Крис — Верету Жордан, Дзаньоло Николо, Кристанте Бриан, Мэйтленд-Найлз Эйнсли, Эль-Шаарави Стефан — Абрахам Тэмми, Мхитарян Генрих.

Запасные: Боэр Пьетро, Фузато Даниэль — Винья Матиас, Залевски Никола, Карсдорп Рик, Манчини Джанлука, Спинаццола Леонардо — Бове Эдуардо, Диавара Амаду, Оливейра Сержиу — Коррея Фелиш, Перес Карлес, Шомуродов Элдор.



«Салернитана»: Сепе Луиджи — Дьёмбер Норберт, Радованович Иван, Раньери Антонио — Бохинен Эмиль, Кулибали Лассана, Маццокки Паскуале, Руджери Маттео, Эдерсон — Джурич Милан, Микаел.

Запасные: Белец Вид — Весели Фредерик, Гальоло Риккардо, Дрэгушин Раду, Зортеа Надир — Ди Таччио Франческо, Кастанос Григорис, Кехрида Вахди, Оби Джоэл, Рибери Франк — Вергани Эдоардо, Верди Симоне.

Форма команд

На данный момент «волки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Тёмно-красные» отстают на 38 очков.

За последние пять матчей «Рома» и «Салернитана» набрали соответственно 13 и 2 очка. Разница мячей +6 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Рома»: 1.65 — 1.13, дома 1.44 — 0.88.

«Салернитана»: 0.76 — 2.28, в гостях 0.71 — 2.43.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше хозяев 2» с коэффициентом 1.72.