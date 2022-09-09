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«Сассуоло» — «Удинезе» прогноз

сегодня, 16:33
Сассуоло

Пропускают матч

«Сассуоло»: Мюльдюр Мерт — Травма лодыжки, Траоре Хамед — Травма, Дефрель Грегуар — Травма.
«Удинезе»: Бийол Яка — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Сассуоло»: Консильи Андреа — Рожерио, Тольян Джереми, Феррари Джанмарко, Эрлич Мартин — Лопес Максим, Торстведт Кристиан, Фраттези Давиде — Кириакопулос Гиоргос, Лорьент Арман, Пинамонти Андреа.
Запасные: Пеголо Джанлука, Руссо Антонио — Айхан Каан, Марчицца Риккардо, Руан — Д'Андреа Лука, Матеус Энрике, Мба Обьянг Педро, Харруи Абду — Альварес Агустин, Антисте Янис, Кейде Эмиль.

«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Перес Карлес, Эбоссе Энцо — Ловрич Санди, Макенго Жан-Виктор, Перейра Роберто, Удоджи Дестини, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.
Запасные: Паделли Даниэле, Пиана Эдоардо — Абанква Джеймс, Гессанд Аксель, Нейтинк Брам, Эбоселе Фести, Эхизибуэ Кингсли — Арслан Толгай-Али, Пафунди Симоне, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Саксесс Исаак.

Форма команд

На данный момент «зебры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Удинезе» и «Сассуоло» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей -2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сассуоло»: 0.60 — 1.00, дома 0.50 — 0.00.
«Удинезе»: 1.80 — 1.00, в гостях 2.00 — 2.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 3:2, 2:0, 0:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.21.

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