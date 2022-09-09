Пропускают матч
«Сассуоло»: Мюльдюр Мерт — Травма лодыжки, Траоре Хамед — Травма, Дефрель Грегуар — Травма.
«Удинезе»: Бийол Яка — Травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Сассуоло»: Консильи Андреа — Рожерио, Тольян Джереми, Феррари Джанмарко, Эрлич Мартин — Лопес Максим, Торстведт Кристиан, Фраттези Давиде — Кириакопулос Гиоргос, Лорьент Арман, Пинамонти Андреа.
Запасные: Пеголо Джанлука, Руссо Антонио — Айхан Каан, Марчицца Риккардо, Руан — Д'Андреа Лука, Матеус Энрике, Мба Обьянг Педро, Харруи Абду — Альварес Агустин, Антисте Янис, Кейде Эмиль.
«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Перес Карлес, Эбоссе Энцо — Ловрич Санди, Макенго Жан-Виктор, Перейра Роберто, Удоджи Дестини, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.
Запасные: Паделли Даниэле, Пиана Эдоардо — Абанква Джеймс, Гессанд Аксель, Нейтинк Брам, Эбоселе Фести, Эхизибуэ Кингсли — Арслан Толгай-Али, Пафунди Симоне, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Саксесс Исаак.
Форма команд
На данный момент «зебры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 4 очка.
За последние пять матчей «Удинезе» и «Сассуоло» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей -2 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сассуоло»: 0.60 — 1.00, дома 0.50 — 0.00.
«Удинезе»: 1.80 — 1.00, в гостях 2.00 — 2.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 3:2, 2:0, 0:0, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.21.