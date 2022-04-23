1650702785

вчера, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Торино». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 5.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Торино»: Джиджи Коффи — Травма, Иццо Армандо — Травма, Мандрагора Роландо — Травма, Побега Томмазо — Травма, Прат Деннис — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена, Белотти Андреа — Травма, Варминг Магнус — Травма.

«Специа»: Бурабиа Мехди — Травма, Колли Эбрима — Травма, Лео Сена — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Зима Лукаш, Родригес Рикардо — Айна Ола, Брекало Йосип, Войвода Мергим, Мандрагора Роландо, Риччи Джакомо, Сек Демба — Санабрия Антонио.

Запасные: Джемелло Лука, Милинкович-Савич Ваня — Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Синго Вильфрид — Линетти Кароль, Лукич Саша, Побега Томмазо, Прат Деннис — Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко.



«Специа»: Проведел Иван — Амиан Аду Кельвин, Николау Димитриос, Феррер Сальвадор, Эрлич Мартин — Бастони Алессандро, Гьяси Эмануэль, Кивиор Якуб, Коваленко Виктор, Маджоре Джулио — Манай Рей.

Запасные: Зовко Петар, Зут Йерун — Бертола Николо, Сала Джакопо, Христов Петко — Агудело Кевин, Нгуиамба Аурельен, Реца Аркадиуш — Антисте Янис, Верде Даниэле, Н'Дзола Мбала, Подгоряну Суф.

Форма команд

На данный момент «быки» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлята» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Специа» и «Торино» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей 0 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Торино»: 1.13 — 0.97, дома 1.69 — 1.00.

«Специа»: 1.00 — 1.73, в гостях 0.94 — 2.18.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.70.